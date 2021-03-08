В американском штате Мичиган вакцинироваться от коронавируса разрешили бездомным
08.03.2021, 3:16,
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В американском штате Мичиган бездомные получили право на вакцинацию от коронавируса. Об этом 7 марта сообщило агентство Associated Press.
Вакцинироваться американцы без жилья смогут, начиная с 8 марта.
Медики считают такой подход важным шагом в сдерживании распространения коронавируса.
По данным агентства Bloomberg, по состоянию на 8 марта по киевскому времени в мире сделали более 304 млн прививок от коронавируса. Больше всего – в США.
Соединенные Штаты также лидируют в мире по числу инфицирований с начала пандемии.
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