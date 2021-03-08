 

Мнение: За гранью.

08.03.2021, 2:50, Разное
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Я не могу сказать что это.
Вроде бы как позиционирование добродетели, но здесь одна рука даёт, вторая унижает.
Это уже не первая публикация с подобным на страницах Фейсбука от Жанны Маркевич.
Добро ведь надо делать тихо, чтобы об этом знал только добро дающий, а иначе, это уже не добро, а тщеславие.
Я уже не говорю о людях, позволяющих в отношении себя подобное унижение…

В Евангелии от Матфея (гл. 6, ст. 2-4) сказано: “Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно”.

Доброта входит тихо, без стука,
И не требует славы в ответ,
Доброта – слишком ценная штука,
У дешёвых людей её нет…

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Источник: Достало



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