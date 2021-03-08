Мнение: За гранью.

08.03.2021, 2:50, Разное

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Я не могу сказать что это.

Вроде бы как позиционирование добродетели, но здесь одна рука даёт, вторая унижает.

Это уже не первая публикация с подобным на страницах Фейсбука от Жанны Маркевич.

Добро ведь надо делать тихо, чтобы об этом знал только добро дающий, а иначе, это уже не добро, а тщеславие.

Я уже не говорю о людях, позволяющих в отношении себя подобное унижение…

В Евангелии от Матфея (гл. 6, ст. 2-4) сказано: “Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно”.



Доброта входит тихо, без стука,

И не требует славы в ответ,

Доброта – слишком ценная штука,

У дешёвых людей её нет…

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