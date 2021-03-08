 

Киев решил оштрафовать китайскую фармкомпанию из-за вакцины

08.03.2021, 2:34, Новости дня
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Украина намерена оштрафовать китайскую компанию «Лекхим», которая задержала поставку первой партии вакцины от коронавируса в страну, рассказал замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.

«Они не соблюдают заявленные сроки. Будут штрафы, которые указаны в контракте», – сказал Иващенко агенству Reuters, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «Лекхим» поставляет китайскую вакцину от коронавируса компании Sinovac. Первая поставка вакцины должна была состояться до 6 марта.

Однако Иващенко не уточнил, какие именно ограничения будут применены в отношении китайской фирмы. Уточняется, что фирму могут оштрафовать на 0,1% от стоимости за каждый день просрочки.

Ранее только 1% украинцев заявили о доверии китайской вакцине от COVID, говорится в исследовании.

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.



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