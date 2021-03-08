Цена нефти Brent превысила 70 долларов

08.03.2021, 2:34, Новости дня

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Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным на 02.10 мск, стоимость Brent достигла 70,59 доллара за баррель (рост на 1,77%). Brent стала дороже 70 долларов впервые с января 2020 года. При этом WTI выросла до 67,04 доллара за баррель (плюс 1,71%), передает ТАСС.

Напомним, после решения ОПЕК+ сохранить ограничения по добыче нефти высказывалось предположение, что возможен рост цен на нефть до 80 долларов за баррель. При этом России и Казахстану разрешили нарастить добычу.