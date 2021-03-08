Взрывы в Экваториальной Гвинее произошли из-за халатности военных

08.03.2021, 2:34, Новости дня

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Халатность сотрудников военной базы, где хранились взрывчатые вещества, привела к серии взрывов в городе Бата, сообщил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Он подтвердил гибель 15 человек, пострадали около 500 человек. Местные СМИ сообщают, что больницы переполнены, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, в городе Бата в Экваториальной Гвинее произошли несколько сильных взрывов. На видеозаписях, опубликованных в Сети, запечатлены разрушенные взрывами дома и столпы поднимающегося вверх дыма. Сообщалось, что эпицентры взрывов находились на территории казарм сил специального назначения.