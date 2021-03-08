Японцы создали очередной вариант искусственного мяса

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08.03.2021, 2:30, Новости дня
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Специалисты по биологии из Токийского университета (Япония) создали очередной вариант искусственного мяса. Теперь его не отличить от натурального ни по внешнему виду, ни по вкусовым качествам, утверждают ученые.

В данном случае сырьем для искусственного мяса стали не растительные компоненты, а выращенные стволовые клетки коровы. Как поясняют специалисты, выращивание продукта происходило в три этапа.

Сначала были выращены так называемые каркасные полимеры, в которые затем добавили стволовые клетки для выращивания белковой массы. Наконец, полученные тонкие ткани скрепили, используя специальный гидрогель. По мнению разработчиков, предложенный метод можно использовать для выращивания искусственного мяса в промышленных масштабах.



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