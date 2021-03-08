Археологи рассказали, как нашли предшественницу Великой китайской стены

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08.03.2021, 2:30, Новости дня
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С прошлого года археологи исследуют новую находку – руины стены, которая чем-то схожа на Великую китайскую, но является гораздо старше. Ученые считают, что ее построили еще задолго до начала эпохи Чингисхана.

Напомним, что самый длинный участок стены протянулся на 8850 километров. Считается, что ее строительство продолжалось с 14 по 17 век. Однако есть еще так называемая Северная линия, которая проходит уже по территории Монголии в сторону границы с РФ.

На самом деле, это почти сплошные руины. Однако именно они сейчас больше всего интересуют представителей науки. Считается, что строительство данного сооружения длилось с 11 по 12 век. При этом стену сооружали не из камня, а просто насыпая грунт. В некоторых местах, чтобы обнаружить руины, приходилось проводить раскопки. В остальном же контуры определяли, делая съемку с высоты при помощи дронов.



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