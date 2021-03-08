В Экваториальной Гвинее объяснили, что взрывалось в крупнейшем городе страны

08.03.2021, 2:26, Новости дня

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7 марта в крупнейшем городе Экваториальной Гвинеи Бата взрывались боеприпасы большого калибра. Об этом сообщили в минобороны страны, заявление ведомства опубликовал институциональный портал Экваториальной Гвинеи.

По данным минобороны, в 14.15 произошел пожар на одном из оружейных складов военной базы в Бате, “что привело к взрыву хранившихся в нем боеприпасов большого калибра”.

В ведомстве подтвердили озвученную ранее информацию о 20 погибших.

Ранения, по уточненным данным, получили 600 человек. В результате действия ударных волн полностью разрушены несколько домов, прилегающих к казармам.

Военные предупредили, что возможны новые взрывы, и рекомендовали жителям близлежащих кварталов временно покинуть свое жилье.

В минобороны Экваториальной Гвинеи подчеркнули, что расследование причин “прискорбного события” еще продолжается.

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