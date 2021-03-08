 

СМИ: Киев попросил Лондон помешать выходу фильма о «вагнеровцах»

08.03.2021, 1:44, Новости дня
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Киев пытался помешать выходу фильма-расследования Bellingcat о спецоперации по захвату якобы участников ЧВК «Вагнер», сообщают украинские СМИ.

Источники издания «Зеркало недели» сообщили, что глава офиса Андрей Ермак лично позвонил автору будущего фильма-расследования о спецоперации Христо Грозеву, чтобы узнать подробности расследования.

Издание отмечает, что в феврале 2021 года Украину посещал заместитель главы МИ-6 Ли Лоуренс. Во время встречи действующий глава украинской разведки Кирилл Буданов и заместитель главы офиса Зеленского Роман Машовец просили Лоуренса, чтобы Британия оказала влияние на Bellingcat, а также воспрепятствовала выходу фильма.

По данным журналистов, британская сторона отказалась выполнять просьбу Киева, напомнив, что в Британии свобода слова.

В посольстве Британии на Украине отказали изданию в комментарии.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.



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