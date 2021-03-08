 

Берлин счел изменение политики РФ в ближайшее время маловероятным

08.03.2021, 1:44, Новости дня
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Фундаментальное изменение внешней политики РФ в ближайшей перспективе представляется маловероятным, заявили власти Германии.

Financial Times приводит содержание неформального документа без даты и подписи – такие документы обычно используются странами ЕС для ознакомления других членов сообщества с потенциально спорными инициативами. В данном случае Германия предлагает провести консультации ЕС и США по теме России, а также учредить фонд для финансирования проектов неправительственных организаций, осуществляемых в России, странах программы «Восточное партнерство» и самом ЕС.

Предлагается сформулировать «детальную стратегию вовлечения РФ в многосторонние усилия, направленные на борьбу с изменением климата». В Берлине считают, что Москве надо предложить укреплять партнерство в этой сфере – сейчас она не является для РФ приоритетной, однако ее актуальность растет, передает ТАСС.

В Германии считают, что «регулирование сложных отношений с Россией должно оставаться ключевым направлением политики Евросоюза», которому следует «энергично использовать возможности подталкивать Россию к тому, чтобы брать на себя больше ответственности» в вопросах «безопасности, разрешения конфликтов, климата, охраны окружающей среды, здравоохранения, торговли и миграции».

Берлин подчеркнул, что ЕС необходимы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. С Москвой можно сотрудничать в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, решении экологических проблем, в сферах водородной энергетики и цифровизации, а также по линии Евразийского экономического союза, говорится в документе.

Напомним, на прошлой неделе ЕС ввел новые антироссийские санкции. Глава российского государства Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.



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