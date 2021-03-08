Вакцинацию от коронавируса прошли 300 млн человек

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08.03.2021, 1:44, Новости дня
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Около 301,4 млн человек в мире прошли вакцинацию от коронавируса, сообщают информационные агентства.

Вакцинировано примерно 3,8% населения Земли. Число привившихся в 2,5 раза превышает число выявленных случаев коронавируса. ТАСС сообщает, что в своих подсчетах опирается на данные властей, экспертов и СМИ. 

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщала, что для достижения коллективного иммунитета требуется, чтобы вакцинировано было 70% людей в мире.



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