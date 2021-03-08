СМИ собщили, что в ЦАР потерпел крушение вертолет с российскими военными. Посол не подтвердил

08.03.2021, 1:36, Новости дня

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В Центральноафриканской Республике 7 марта потерпел крушение вертолет, на борту которого находились российские военные специалисты. Об этом сообщил Telegram-канал “Военный обозреватель”.

В сообщении отметили, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Посольство России в ЦАР проверяет информацию о крушении вертолета, сообщил “РИА Новости” посол РФ в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко.

По его словам, руководство военных инструкторов это сообщение не подтвердило.

По данным информагентства, в феврале 2020 года в ЦАР работали порядка 235 военных специалистов, которых РФ направила для подготовки вооруженных сил и правоохранителей.

В декабре 2020 года Россия направила в Центральноафриканскую Республику несколько сотен военных и тяжелую технику, заявил представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги.

В ЦАР с 2012 года продолжается война между группами повстанцев и действующим правительством, силы которого поддерживают миротворцы ООН, отмечает ВВС. В последние дни мятежники заняли несколько населенных пунктов неподалеку от столицы и взяли под контроль ведущие к ней дороги. Миротворцы заявили, что наступление на Банги удалось остановить, и они пытаются не допустить взятия столицы в кольцо.

Антиправительственные силы стремятся не допустить переизбрания на второй срок президента Туадеры. Президентские выборы назначены на 27 декабря, одновременно с ними состоятся парламентские выборы. Власти республики обвиняют бывшего президента страны Франсуа Бозизе в поддержке повстанцев. В его партии это отрицают.

В 2018 году в ЦАР прибыл “отряд российских военных специалистов для усиления безопасности главы государства“. В числе прибывших были пятеро россиян, кадровых военных разведчиков и сотрудники двух частных военных компаний Sewa Security Services и Lobaye Ltd. Большинство экспертов были уверены, что речь идет о так называемой “группе наемников Вагнера“.

Соглашение о военном сотрудничестве Россия и ЦАР подписали в августе 2018 года. После этого в городе Беренго создали центр, где российские инструкторы обучали солдат ЦАР ” обращаться с оружием и вести боевые действия”.

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