Мнение: Украина: русофобия киян

08.03.2021, 1:10, Разное

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Антироссийская демонстрация в Киеве. Фото из интернета

Одна из отличительных черт современной Украины — разгул русофобии. При этом ни миллионы этнических русских, ни большое число русскоговорящих украинцев, находящиеся вне «оккупированного» Донбасса этому практически не противостоят. Более того, агрессивных националистов-наследников идеологии С.Бандеры фактически поддерживает практически вся интеллигенция Украины, а те немногие образованные люди, кто осмеливается этому противостоять, подвергаются жестоким репрессиям, вплоть до убийства.

На популярном «прорусском» телеканале «Наш» журналисты в топовой на Украине программе «Межа» поставили 21.12.2020-ого года вопрос: «Русский мир» угроза или мир? Передача весьма длинная — более 2-х часов. В контексте поднятой проблемы особенно интересен фрагмент записи от 1.18.40-ой до 1.32.02-ой секунды. Журналисты вывели на связь со студией российского журналиста и политолога О.Бондаренко и задали ему вопрос: Действительно ли, если украинизация удастся, Россия… отцепится от Украины? Российский политолог ответил, что, по его мнению, украинизация уже безусловно состоялась и попытался оспорить высказанные в передачи мнения. В частности он сказал, что ему было смешно слушать, про Украинскую империю и про вытеснение украинского языка на Украине в советский период. Он так же пытался сказать, что «в Советском Союзе было гораздо больше книг на украинском языке». На этих словах О. Василевська-Смаглюк на 1.20.06 секунде с возмущением начала кричать, обращаясь к ведущим: Что вы делаете!? В результате в студии началась перепалка, О.Бондаренко не дали договорить и на 1.23.45 секунде выключили из эфира. В следующие 10-ть минут вся дискуссия велась вокруг слов О.Бондаренко. Присутствующие возбудились от того, что тот осмелился смеяться над словами некоторых участников передачи. Выступавших возмутило, что, по их мнению, О.Бондаренко считает, что он лучше знает то, что происходит у них. В ходе перепалки выяснилось, что кияне выступают против русского мира потому, что «не надо делать русскоговорящих придатком московской философии». Но никто из присутствующих экспертов при обсуждении проблемы даже не упомянул понятия надэтническая идентичность и, тем более, надэтнос. Вместе с тем это могло бы внести в дискуссию высокоинтеллектуальной киевской интеллигенции некий конструктив, тем более что мотив идентификации причастности каждой конкретной личности к тому или иному надэтносу весьма неоднозначен. В качестве примера можно было бы привести известную медийную личность — журналиста В.Познера. Его судьба сложилась так, что он может причислить себя к различным по крайней мере к четырем (!) надэтносам, но при том, что его постоянным местом жительства и работы является Россия, открыто причисляет себя к французскому надэтносу. Это нашло некоторое непонимание со стороны определенной части российской общественности, но не имело для него никаких последствий. И это вполне естественно — надэтнос сугубо культурологическое и/или социально-психологическое явление и вносить в него политический компонент крайне деструктивно.

В связи с произошедшем на телеканале «Наш» вспомнился инцидент, произошедший в начале 2014 года в ходе прямого эфира украинского либерального «Громадське ТБ», когда главный редактор «Эха Москвы» начал «учить жизни» пригласивших его журналистов. Как передача на телеканале «Наш», так и этот случай показывают, что русофобия киевской интеллигенции, в отличие от русофобии селян Западной Украины, имеет не этническое, а чисто социально-психологическое основание. Это явление сопоставимо с неприятием многими жителями СССР высокомерного поведения москвичей, особенно в традиционных местах отдыха советских людей, и с подчеркнуто приветливым отношением к ленинградцам. Нечто подобное проявляется у жителей периферии к жителям столицы или жителей бывших столиц по отношению к горожанам столичных городов: петербуржцев к москвичам, харьковчан к киянам, жителей Кракова к варшавянам.

Весьма примечательно, что хозяин телеканала «Наши» борец с русским мiром Е.Мураев (бизнесмен и амбициозный политик) не скрывает своего восхищения современной Москвой, где у него «много друзей и родственников»! Еще более поразительны высказывание «экспертов», вроде А.Геращенко, создателя пресловутого «Миротворца», о том, что русские украли у украинцев Россию, которая не что иное, как Киевская Русь. Такие патриоты «незалежной» призывают разрушить Москву и перенести столицу Украина-Руси в Киев! Еще более интересны высказывания яркого представителя советского народа Арсена Борисовича Авакова, реального борца с русскiм миром, министра внутренних дел Украины, о том, что от России надо забрать русский язык!

Какова же судьба русского мiра на Украине? Всё зависит от политического решения государства. В худшем случае, подобно Финляндии, носители русского языка и представители русского мiра будут полностью включены в этнос титульной нации, существенно изменив её надэтническую идентичность. Или, подобно немецкому мiру Австрии, сохранит себя в составе надэтноса без изменения надэтнической идентичности государства.

Поражает русофобия образованных русских и русскоязычных громадян Украины, которые объективно являются составной частью русского мiра, но при том по внутриполитическим мотивам выступают как против «москалей» и прочих «чухонцев», так и против «совка» и «ватника»! Поражает размахом привнесения в объективные физиосоциологические процессы субъективного политического наполнения.

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