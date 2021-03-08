Глава ВОЗ оценил инвестиции РФ в науку

08.03.2021, 0:54, Новости дня

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о разговоре с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Гебрейесус сообщил, что разговор был «конструктивный» и касался вопроса «реагирования» на коронавирус, российской вакцины «Спутник V» и «процесса включения в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях». «Я ценю инвестиции РФ в науку», – приводит его слова РИА «Новости».

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения сообщил, что стороны также обсудили роль системы первичной медицинской помощи, продвижение здорового образа жизни и борьбу с неинфекционными заболеваниями. Гебрейесус подчеркнул, что организация «очень ценит ведущую роль РФ и ее финансовую поддержку в этой сфере».

Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. Изначально на Западе с большим недоверием отнеслись к созданию, тестированию и внедрению «Спутника V», но вакцина быстрыми темпами заняла лидирующие позиции на рынках развивающихся стран.