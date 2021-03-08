В Украине выиграли самый большой за историю джекпот

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08.03.2021, 0:46, Новости дня
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В Украине 6 марта в “Супер Лото” был сорван наибольший джекпот в стране – 33,032 млн грн. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба “Украинской национальной лотереи”.

“Невероятно повезло онлайн-игроку УНЛ. Он выиграл самый большой джекпот Украины 33,032 млн грн. Поздравляем нашего победителя! Новый джекпот стартует с 3 млн грн”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/UNLottery/posts/2835522570100461

В комментариях к посту Любовь Ващук предположила, что выиграл “кто-то из своих”.

Вадим Руснак ответил: “Походу снова [экс-нардеп и лидер Радикальной партии Олег] Ляшко выиграл”

“Джекпот разыгрывался каждый тираж, но, к сожалению, не угадывали заветных шесть номеров долго, до вчерашнего дня. Обычный игрок”, – сообщила пресс-служба УНЛ.

В октябре 2017 года Ляшко задекларировал три выигрыша: 283,6 тыс. грн, 134 тыс. грн и 153,5 тыс. грн. В качестве источника дохода указана компания “Украинская национальная лотерея”.

Политик заявил, что выиграл эти деньги благодаря ставкам на футбольные матчи. По словам Ляшко, он ставил на “Шахтер” и “Ливерпуль”, а выигрыши были анонимными.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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