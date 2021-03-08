У трех жителей Тернопольской области третий раз обнаружили COVID-19

08.03.2021, 0:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Тернопольской области у трех человек третий раз обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом 7 марта сообщает местное издание “За Збручем”.

По его данным, еще у более 60 жителей региона COVID-19 подтвердили второй раз.

Эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев рекомендовал землякам, у которых повторно обнаружили COVID-19, пройти полное медицинское обследование.

“До сих пор мы не можем утверждать, это повторные инфицирования или повторные обнаружения. Возможно такое, что организм полностью не освободился от вируса, а затем из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать”, – объяснил медик.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет в Тернопольской области 44 230.

В Украине на 7 марта подтвердили 1 401 228 случаев COVID-19, скончались 27 022 пациентов.

—