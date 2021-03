Мендель поспорила в Twitter с экономистом Аслундом из-за статьи о борьбе с олигархами

08.03.2021, 0:46, Новости дня

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 4 марта выставила в Twitter ссылку на свою статью под названием “Зеленский стремится положить конец эре украинских олигархов”, которая была опубликована на сайте аналитического центра Atlantic Council.

Ссылку она сопроводила комментарием, в котором отметила, что Владимир Зеленский “готов бросить вызов власти украинских олигархов”.

“Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизации, но мало делали. Зеленский стремится, чтобы его действия говорили сами за себя”, – подчеркнула она.

President @ZelenskyyUa is prepared to challenge the power of Ukraine’s oligarchs. Previous Ukrainian leaders have said much about deoligarchization but done little. Zelenskyy aims to let his actions speak for themselves.

Твит Мендель прокомментировал шведско-американский экономист, эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.

“Действительно? Он может назвать [украинского бизнесмена Игоря] Коломойского? Бросить вызов олигархам вообще ничего не значит. Поэтому все так говорят, но главная проблема – это Коломойский. Может Зеленский про него говорит? Или он все еще привязан к нему? Почему все эти марионетки Коломойского до сих пор остаются его депутатами?”, – заявил эксперт.

Really? Can he name Kolomoisky? To challenge the oligarchs in general means nothing. That is the reason why everybody says so, but Kolomoisky is the main problem. Can @ZelenskyyUa says so? Or is he still tied to him? Why are all these Kolomoisky stooges still his MPs?

По информации “Детектор Медиа”, Мендель после этого обвинила Аслунда в распространении дезинформации якобы из-за того, что его уволили.

“Мистер Аслунд, я очень разочарована, что вас так сильно повлияли старые нарративы дезинформации. Надеялась, вы говорите, опираясь на качественную аналитику, а не только потому, что вас уволили”, – прокомментировала она.

Аслунд попросил Мендель извиниться, если она не сможет привести пример критических высказываний Зеленского о Коломойском.

Последние комментарии, видимо, были удалены из ветки. Они сохранились на скриншоте, сделанном “Детектор Медиа”.

Скриншот: detector.media

Зеленский был избран президентом в 2019 году. До политической карьеры он работал в студии “Квартал 95”, чьи программы выходили на телеканале “1+1”. Основным владельцем телеканала является Коломойский, и некоторые эксперты отмечали, что бизнесмен может оказывать влияние на главу государства. Сам президент неоднократно заявлял, что у него нет никаких особых отношений с Коломойским.

В 2020 году Зеленский сказал, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

