На Украине сообщили о готовности к “деоккупации” Донбасса

08.03.2021, 0:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперт напомнил, что “Стратегия деоккупации Донбасса” была представлена в 2019 году министром иностранных дел Украины Арсеном Аваковым. По словам Поцелуйко, ведомство готово приступить к реализации проекта уже сегодня.

Советник Авакова рассказал, что операция по возвращению территории начнется при одном условии: после того, как россияне выведут свои войска. “Мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все, что угодно”, – отметил Поцелуйко.

Специалист добавил, что решение о начале “деоккупации” Донбасса должен принять президент Украины Владимир Зеленский. Советник министра выразил надежду, что глава страны даст добро, и операция начнется уже в ближайшее время. “Мы готовы вернуть эти территории”, – подчеркнул он в интервью “Обозревателю”.

Ранее “Дни.ру” написали о том, что украинские военные целые сутки обстреливали поселок Еленовка Донецкой народной республики (ДНР). Снаряды повредили жилой дом и линию электропередач. Жители населенного пункта успели вовремя спрятаться в подвалы домов, никто не пострадал.

Отношения России и Украины ухудшились на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Киев не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела и оккупации территорий. Российские власти опровергают эти заявления и называют их неприемлемыми.