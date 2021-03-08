Папа Римский дал совет, как относиться к женщинам

08.03.2021, 0:04, Новости дня

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Папа Римский Франциск в преддверии Международного женского дня призвал уважать и оберегать представительниц прекрасного пола. В воскресенье он выступил с проповедью в иракском городе Бахдида (Каракош), считающемся местным центром христианства.

«Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности», – передает слова понтифика ТАСС.

Отмечается, что Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак. Ранее в городе Мосул на площади, где расположены четыре церкви, серьезно пострадавшие от рук экстремистов из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), он вознес молитву за всех жертв войн и терроризма.