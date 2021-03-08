 

В результате взрывов в Экваториальной Гвинее пострадали 400 человек

08.03.2021, 0:04, Новости дня
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Не менее 17 человек стали жертвами взрывов в городе Бата, более 400 человек пострадали, информирует минздрав Экваториальной Гвинеи.

В одной из местных больниц находится 70 пострадавших, в другой – 150, в третьей – 200. Минздрав сообщил, что зафиксировано 17 летальных исходов, передает РИА «Новости».

Reuters со ссылкой на местное телевидение информирует о 20 погибших. Большое количество людей числится пропавшими без вести. Как передает EFE, эпицентры взрывов находились на территории казарм сил специального назначения. Судя по свидетельствам очевидцев, три взрыва произошли почти одновременно около 15.00 по местному времени (17.00 мск), четвертый – через два часа, передает ТАСС.

 

Напомним, в городе Бата в Экваториальной Гвинее произошли несколько сильных взрывов. На видеозаписях, опубликованных в Сети, запечатлены разрушенные взрывами дома и столпы поднимающегося вверх дыма.



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