 

Le Figaro – благодаря договорённостям ОПЕК, нефть выросла до рекордных за 2 года значений

08.03.2021, 0:02, Новости дня
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Эксперты опасались, что на саммите ОПЕК могут выйти на первый план разногласия между Россией и Саудовской Аравией. Но в итоге, наоборот, встреча прошла мирно и плодотворно, и это благоприятно сказалось на ценах на нефть. Они достигли максимальных значений почти за два года, отмечает Le Figaro.


Reuters

 

В пятницу цены на нефть на торгах достигли нового максимума почти за два года, пишет Le Figaro. Вызвано это было тем, что страны-экспортёры нефти увеличили квоты на её добычу в меньшем объёме, чем предрекали эксперты.

Так, баррель нефти марки Brent из Северного моря при закрытии биржи в Лондоне стоил почти $70, и это наивысшая отметка с апреля 2019 года. Примерно ту же динамику показала и американская нефть марки WTI. С 1 января они выросли почти на 35%.

Аналитики опасались, что во время саммита ОПЕК+ страны-экспортёры и их союзники не смогут договориться по самоограничениям. В частности, разногласия могли случиться между двумя «тяжеловесами» организации — Россией и Саудовской Аравией.

Однако же, наоборот, саммит прошёл мирно и плодотворно. Уже в третий раз подряд ОПЕК с большой осторожностью относится к сокращению производства нефти. Там решили сохранить прежние квоты, разрешив лишь РФ и Казахстану нарастить объёмы на 150 тыс. баррелей в день.

Особенный шок на рынке вызвало решение Эр-Рияда сохранить добровольное самоограничение на 1 миллионов баррелей в день, отмечает Le Figaro.

 



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