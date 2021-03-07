Тихановский: Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским

07.03.2021, 23:56, Новости дня

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Белорусский оппозиционер, блогер Сергей Тихановский ответил на вопросы читателей Telegram-канала “Страна для жизни”, его ответы опубликовали в канале 6 марта.

Один из вопросов касался оккупированного Россией Крыма. У Тихановского спросили: “Чей Крым?”

“То, что в Беларуси транслируются российские каналы, – это огромное зло. Раньше, глядя, например, “60 минут”, у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским”, – отметил оппозиционер.

Сергей Тихановский – белорусский блогер, автор YouTube-канала “Страна для жизни” (сейчас у него более 300 тыс. подписчиков). В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его арестовали (он находится под арестом до сих пор, ему вменяют организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, и разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды).

ЦИК отказал в регистрации Тихановского кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга Светлана. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на февраль в стране насчитывается 250 политических заключенных, сообщили в “Весне”.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой” и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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