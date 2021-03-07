В Экваториальной Гвинее произошла серия взрывов, СМИ сообщают о 20 погибших

07.03.2021, 23:56, Новости дня

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7 марта в крупнейшем городе Экваториальной Гвинеи Бата произошла серия взрывов, есть раненые и погибшие. Об этом со ссылкой на местное телевидение TVGE сообщает Reuters.

По последней информации, речь идет по меньшей мере о 20 погибших и 420 раненых.

В районе, где прозвучали взрывы, от жилых домов остались только по одной-две стены.

Телеканал показал, как из-под обломков вытаскивают людей, некоторых из них завертывают в простыни.

Информацию о сотнях раненых подтверждают и источники Radio Macuto.

“Больницы переполнены”, – говорят очевидцы, пишет радио в Twitter.

Взрывы произошли в районе Баты, где находится военная база.

На видео с места происшествия видны руины зданий, искореженные электроопоры и много дыма.

Imágenes del cuartel militar de #Nkoantoma,#Bata zona cero de la deflagración que, esta tarde ha sacudido la ciudad de Bata.

Fuentes nuestras , no saben/no pueden contabilizar el número de víctimas.

“Los hospitales están llenos”, balbucean entre sollozos pic.twitter.com/ogE6eWNyqD

— Radio Macuto (@radiomacutonet) March 7, 2021

AFP пишет, что пока достоверно неизвестна причина взрывов, которых было минимум четыре. По одной из версий, к инциденту имеет отношение склад оружия, который находится на военной базе в Бате.

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