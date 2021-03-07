 

SpaceX запустит очередную серию спутников Starlink на следующей неделе

07.03.2021, 23:56, Новости дня
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Американская компания SpaceX планирует запустить космическую ракету-носитель Falcon 9 с очередной серией спутников для глобального интернета Starlink. Об этом сообщает America Space.

Запуск 60 спутников запланирован на 21.55 по времени Восточного побережья США (4.55 по киевскому времени) 9 марта с космического комплекса на мысе Канаверал в штате Флорида.

Предыдущий запуск спутников Starlink был осуществлен 4 марта. SpaceX запустила Falcon 9 с 60 спутниками.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Сейчас на орбите планеты находится более 1000 спутников для глобального интернета компании SpaceX.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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