В Польше предъявили обвинение водителю попавшего в ДТП автобуса с украинцами

07.03.2021, 23:56, Новости дня

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Польские правоохранители предъявили 48-летнему украинцу Владимиру К. обвинение в деле о произошедшем в Польше смертельном ДТП с автобусом, в котором ехали граждане Украины.

Об этом Польскому агентству прессы (PAP) сообщила заместитель районного прокурора в Пшемысле Беата Старжецкая.

Владимир К. находился за рулем автобуса, пять пассажиров которого в результате аварии погибли.

Обвинение предъявлено в непредумышленном убийстве, отметила Старжецкая. Владимиру К. грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Следствие выяснило, что водитель собирался повернуть на другую дорогу, но недостаточно снизил скорость. Незадолго до ДТП автобус двигался, по данным приборов, со скоростью 45 км/час.

По самой магистрали автобус ехал со скоростью 95 км/час, что не запрещено правилами.

Владимира К. допросили в больнице, куда он попал после ДТП. Он утверждает, что не помнит подробностей аварии.

В ночь на 6 марта в Польше автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами попал в ДТП. Он слетел с эстакады в кювет. Сначала была информация о шести погибших украинцах и 41 пострадавшем. Позже в МИД Украины уточнили, что погибло не шесть украинцев, а пять.

МИД Украины сообщал о 35 госпитализированных гражданах Украины, их отвезли в больницы городов Перемышль, Ярослав, Жешув, Любачев и Рудна Мала. Часть из них позже выписали.

Вечером 6 марта 24 пассажира автобуса отправили в Украину.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.

Один из пострадавших пассажиров автобуса рассказал, что водитель мог заснуть. “Минут за 50 до инцидента он вырубился, он сильно вильнул на пустой трассе. Уже было понятно, что он засыпал”, – отметил он.

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