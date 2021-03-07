 

Мнение: 05.02.21. Срочное видео от мирного жителя. Срочное сообщение от ополчения.

07.03.2021, 23:30, Разное
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“Укры со стороны Харькова не скрываясь через Изюм гонят сотни танков на ЖД платформах! Сегодня прошло около 7 составов. Раньше все закрывалось брезентом и возилось по ночам,а сейчас внаглую тянут через гражданский ЖД вокзал! Вся эта техника идет на Донбасс! Бандеровцы тянут к Донецку и Луганску сотни танков и БТРов! Колонны идут одна за одной! Прошу, не молчите! Дайте огласку!”

05.03.21. Сообщение от ополчения.

“17:09 – На юго-западе Донецка слышна работа артиллерии.
16.15 – Юго-запад, запад Донецка воюет. Под обстрелом Трудовские.”

05.03.21. Срочное сообщение от ополчения.

“⚡ На Горловском направление потери среди Народной Милиции.

Известно об одном погибшем, есть раненые.”

05.03.21. Сообщения о павших героях.

“Пришла страшна весть, которая сковала скорбью всех нас. 2 и 3 марта пали 2 русских героя. Почтим же их память!
Фото 1: Ополченец Николай Куст. Годы жизни: 17.12.1990 – 03.03.2021
Фото 2: Ополченец Шарахматов Александр. Годы жизни: 15.06.1978 – 02.03.2021.
Царствие Небесное русским воинам”.


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Источник: Достало



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