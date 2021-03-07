 

Норвежец пожаловался на «выдавливавшего» его с трассы российского лыжника на ЧМ

07.03.2021, 23:14, Новости дня
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Норвежцу Йоханнесу Клебо показалось, что российский лыжник Александр Большунов на ЧМ по лыжам пытался его «выдавить» с трассы, об этом сообщил сам норвежский спортсмен.

«Мне показалось, что Большунов хочет меня выдавить с трассы. Он прижимал меня, хотя слева было много места. Мне сказали, что я выиграл. Будет непросто смириться с тем, что меня дисквалифицируют», – цитирует Клебо ТАСС.

Напомним, Большунов финишировал в марафоне третьим, на финишной прямой он и Клебо столкнулись, в результате у россиянина сломалась палка. Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что Большунов получит серебряную медаль чемпионата в этой гонке, а протест на дисквалификацию Клебо был отклонен.

В январе команда сборной РФ по лыжным гонкам была лишена бронзовых медалей, выигранных в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти, за неспортивное поведение Большунова. Финский лыжник Йони Мяки тогда подрезал Большунова, и житель России отмахнулся палкой, а после финиша въехал в финских лыжников.



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