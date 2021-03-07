 

МИА «Россия сегодня» возмутилось блокировкой новостей со стороны Facebook

07.03.2021, 23:14, Новости дня
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Блокировка новостных материалов со стороны Facebook «является актом цензуры», заявило МИА «Россия сегодня».

Агентство подчеркнуло, что блокируются материалы, «основанные на достоверных официальных источниках». По мнению МИА «Россия сегодня», «произошедшее можно рассматривать только как неуважение к праву граждан на свободный доступ к информации». Подчеркивается, что любые блокировки материалов должны наказываться и пресекаться в соответствии с законом. МИА «Россия сегодня» считает неприемлемым то, что контент в Рунете оценивают организации и модераторы с Украины и из стран Прибалтики, которые «заведомо политически ангажированы по отношению к российским СМИ», передает РИА «Новости».

Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий. 



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