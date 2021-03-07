Миллиардер Дассо погиб в результате крушения вертолета во Франции

07.03.2021, 22:52, Новости дня

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На севере Франции рухнул вертолет, в результате авиакатастрофы погиб французский миллиардер и депутат Оливье Дассо, сообщают местные СМИ.

Вертолет упал в районе коммуны Тук в Нормандии, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

В результате крушения погибли депутат и пилот воздушного судна.

Дассо скончался в возрасте 69 лет. Соболезнования в связи с гибелью миллиардера выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Оливье Дассо любил Францию. Крупный предприниматель, выборный депутат, командующий запасом ВВС: на протяжении всей жизни он не переставал служить нашей стране», – сообщил он в соцсетях.