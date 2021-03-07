Задержан подозреваемый в убийстве трех детей и женщины в Подмосковье

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07.03.2021, 22:52, Новости дня
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По подозрению в убийстве бабушки и трех ее внуков в подмосковном Ликино-Дулеве задержан сын убитой, сообщил источник в правоохранительных органах.

Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что допросить подозреваемого пока не смогли из-за «его неадекватного поведения», он «направлен на проведение медицинского освидетельствования». 

Источник ТАСС сообщил, что мать убитых детей оставила их утром с бабушкой. Вернувшись, она не смогла открыть входную дверь и вызвала полицию и спасателей. После того, как дверь вскрыли, были обнаружены тела детей с ножевыми ранениями и их бабушки. В убийстве подозревают сына убитой. В пресс-службе подмосковного СК сообщили, что задержан «32-летний родственник потерпевших», передает РИА «Новости».

Напомним, в региональном ГСУ СК сообщали, что «в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулево тел 45-летней женщины и троих детей (восьми лет и двое детей – два года) с множественными колото-резаными ранениями».



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