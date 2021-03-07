Арестован экс-помощник президента Абхазии

07.03.2021, 22:52, Новости дня

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Суд города Сухума постановил арестовать бывшего помощника президента Абхазии по международным делам Ахру Авидзбу.

Экс-помощник президента Абхазии арестован до 5 апреля. Судебное разбирательство проходило в здании Службы госбезопасности республики. Защита Авидзбы собирается обжаловать решение в Верховном суде. Адвокат Инга Габилая намерена просить Службу госбезопасности, чтобы экс-помощнику президента предоставили медицинскую помощь – Авидзба решил продолжать голодовку, передает ТАСС.