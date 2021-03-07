 

Арестован экс-помощник президента Абхазии

07.03.2021, 22:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Суд города Сухума постановил арестовать бывшего помощника президента Абхазии по международным делам Ахру Авидзбу.

Экс-помощник президента Абхазии арестован до 5 апреля. Судебное разбирательство проходило в здании Службы госбезопасности республики. Защита Авидзбы собирается обжаловать решение в Верховном суде. Адвокат Инга Габилая намерена просить Службу госбезопасности, чтобы экс-помощнику президента предоставили медицинскую помощь – Авидзба решил продолжать голодовку, передает ТАСС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Кабмин поддержал запрет митингов возле заданий экстренных служб

09.02 / В Кремле опровергли сообщение Reuters о новых соцрасходах

27.07 / Ураган «Дуглас» угрожает Гавайям

02.11 / В Израиле оценили желание Эрдогана приравнять исламофобию к антисемитизму

29.08 / Зеленский об удерживаемых агрессорами украинцах: Всех вернем, кто живой и неживой

15.09 / Суд арестовал помощника нардепа Юрченко с возможностью внесения залога

16.10 / В водохранилищах Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%

19.11 / “Зацвел”. Готье обнародовал откровенное фото

17.02 / “Это большой труд”, “Еще один стриптизер на подходе”. Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео

09.10 / Математики решили задачу, поставленную 90 лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска