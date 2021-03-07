Дыханье сперло

07.03.2021, 22:28, Разное

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Пандемия открыла региональным властям безграничное окно возможностей для закупок медицинской техники втридорога. Расследование.

С началом пандемии коронавируса власти в срочном порядке занялись оснащением российских больниц медицинской техникой и расходными материалами. Чтобы не ждать по несколько месяцев жизненно необходимые аппараты ИВЛ или томографы, правительство разрешило покупать товары напрямую у поставщиков, минуя все конкурсные процедуры. Мы обнаружили, что цены на одни и те же товары существенно отличаются в регионах России, и нашли контракты, на которых можно было сэкономить.

20 марта 2020 года Минфин РФ, МЧС и ФАС опубликовали совместное письмо-позицию о проведении закупок в пандемию. Документ фактически отменил конкурсные процедуры в госзакупках, разрешив больницам, региональным минздравам и другим органам власти покупать товары и услуги у так называемого «единственного поставщика». Это значит, что заказчики могли заключить контракт с любой компанией, которая им понравилась или оказалась рядом в нужный момент. Для госзакупок коронавирус был признан «обстоятельством непреодолимой силы» и «чрезвычайной ситуацией» на 2020 год с возможностью продления, пока будет сохраняться режим повышенной готовности.

Правозащитный фонд «Так-так-так» (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов) совместно с медиапроектом «Четвертый сектор» инициировал межрегиональное расследование, объединив в единую команду журналистов и гражданских активистов из разных регионов РФ — от Хабаровска до Калининграда. Команда провела мониторинг государственных и муниципальных контрактов в 83 регионах РФ (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области), которые были заключены в первую волну пандемии с февраля по август 2020 года и касались закупок медицинской техники и расходных материалов в период пандемии.

Мы собрали закупки всех марок и моделей аппаратов ИВЛ, томографов, рентген-аппаратов, мониторов и другой медицинской техники, которые закупали для российских больниц в пандемию, и сравнили их стоимость между регионами и поставщиками. Наши данные демонстрируют, что цены на одну и ту же медтехнику могут отличаться по стране в 2–3 или даже большее количество раз.

Да, очевидно, что разница в цене на аппарат ИВЛ в Приморском крае и в Ростовской области зависит в том числе оттранспортных и других расходов. Но когда цены на один и тот же товар кардинально отличаются в рамках одного федерального округа или у одного поставщика в соседних регионах — это вызывает вопросы.

Бесконкурентные завышения

Одной из очевидных причин роста цен в закупках эксперты называют отсутствие конкурсных процедур. В РФ до пандемии была высокая доля бесконкурентных закупок, коронавирус только увеличил их количество, позволив не устраивать между поставщиками соревнование за лучшую цену и лучшее качество товара или услуги.

«В целом ситуация с отменой конкурсных процедур в пандемию однозначно привела к росту цен и повышению коррупционных рисков, — констатирует Екатерина Петрова из «Трансперенси Интернешнл-Россия» (организация включена Минюстом в список иноагентов). — Отсутствие конкурсных процедур и жестких регламентов позволяет заказчикам выбирать подрядчиков по своему усмотрению, это сам по себе коррупционный риск. Второй риск — заказчики, по сути, могут устанавливать цены на товары на свое усмотрение, главное, чтобы они смогли их формально обосновать».

Закон 44-ФЗ «О контрактной системе», по которому в РФ проходят большинство государственных и муниципальных закупок, дает заказчикам около 50 разных оснований, чтобы не проводить конкурсы, и «чрезвычайная ситуация» — одна из самых популярных. Когда случаются аварии, природные или техногенные катастрофы, искать подрядчика, который устранит их последствия, просто нет времени.

Несколько лет назад Петрова и ее коллеги подсчитали, что только за один 2017 год российский бюджет потерял на бесконкурентных закупках порядка 1,7 млрд руб. «Трансперенси» собрала контракты, которые были заключены с единственным поставщиком под видом «чрезвычайной ситуации», и нашла те, в которых не было реальной аварийной ситуации, а срочность и чрезвычайность вызывали сомнения. Это позволило не проводить конкурсные процедуры и заключить контракт с желаемым поставщиком по максимальной цене из-за того, что никто не торговался.

Регионы в основном проводили коронавирусные контракты без конкурсных процедур с единственным поставщиком, в некоторых регионах заказчики пытались найти поставщиков медтехники по конкурсу, хотя коронавирус позволял этого не делать.

Конкурсные процедуры не всегда спасали заказчиков от дорогостоящих покупок в период пандемии — большинство электронных аукционов по факту не состоялось из-за отсутствия конкуренции, часто на них заявлялось по одному участнику. Медучреждениям приходилось заключать контракт с единственным участником по максимальной цене, почти как с единственным поставщиком.

На этом фоне аппарат искусственной вентиляции легких Carescape R860 — исключение из общей практики. Во всех 10 контрактах, которые нам удалось найти, заказчики пытались организовать электронные аукционы, но на них заявлялись по одному участнику.

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Только в одном электронном аукционе Липецкой областной клинической больницы между собой поторговались две компании, снизив стоимость одного ИВЛ с 3 млн руб. до 2,94 млн.

Медучреждения Ростовской области активно закупали Carescape R860, самую большую стартовую цену для аукциона предложила Ростовская областная клиническая больница — 4,2 млн руб. за штуку (в другом аукционе больница выставила цену в 3,99 млн руб. за один аппарат). В то же время областная клиническая больница в Липецкой области выставила на аукционы максимальную цену в 2,94 и 2,91 млн руб., за которую она готова купить Carescape R860.

Для определения максимальной цены обе больницы использовали методику вычисления средней цены из коммерческих предложений от компаний, которые им удалось получить, и закупок аналогичных товаров. Обе больницы выбирали закупки на свое усмотрение — из разных регионов, которые не совсем близки им по географическому принципу — медучреждений Санкт-Петербурга, Москвы, Томской области и других регионов. Однако липецкая больница выбрала такие закупки, что у нее получилась средняя цена в 2,94 млн руб., а ростовская больница подобрала так, что получила цену в 4,2 млн руб. Учитывая, что Ростовская областная клиническая больница купила сразу 20 аппаратов ИВЛ, она могла сэкономить 25,8 млн руб. (по сравнению с липецкой больницей) и 6,8 млн руб. (по сравнению с аналогичной закупкой в Ростовской области).

Есть примеры, когда проведение аукционов и реальная конкуренция в них поставщиков приводили к снижению цены. Областной клинической больнице Ярославской области удалось купить 11 китайских ИВЛ SV300 дешевле всех в России. Больница изначально определила не самую высокую начальную цену за один аппарат (1,75 млн руб.), на электронном аукционе участники снизили на 321 000 руб. стоимость каждого ИВЛ, что позволило сэкономить еще 3,5 млн руб.

Даже если заказчики вопреки всеобщему разрешению не проводить конкурсные процедуры организовывали аукционы — они, как правило, не состоялись. Заявлялась одна компания, и с ней заключались контракты по начальной максимальной цене — к ее определению некоторые заказчики подходили творчески. Из-за этого можно встретить случаи, когда цена медтехники у единственного поставщика без конкурсов указывалась ниже, чем после полноценного аукциона, в котором поставщики конкурировали и снижали цену.

Кто и как маскирует закупки под «чрезвычайную ситуацию»

Помимо роста цен на товары и услуги, эксперты опасались, что регионы будут маскировать под чрезвычайную ситуациюс COVID-19 остальные закупки, чтобы избежать необходимости проводить конкурсные процедуры. Замглавы ФАС Михаил Евраев тогда отмечал, что между закупкой у единственного поставщика и борьбой с коронавирусом должна быть причинно-следственная связь.

Екатерина Петрова вспоминает, как в первую неделю после того, как власти объявили коронавирус «чрезвычайной ситуацией»в закупках, но еще не уточнили, какие заказчики могут заключать контракты без конкурсов, в российских госзакупках наблюдался вал контрактов, которые маскировали под нужды борьбы с коронавирусом.

В первую волну карантин затормозил общественные и экономические процессы, активность на госзакупках тоже снизилась — заказчики в основном покупали товары и услуги для ликвидации коронавируса. Но не все — мы нашли контракты, которые были заключены в разгар пандемии с единственным поставщиком, в которых сложно уловить причинно-следственную связь с коронавирусом и «чрезвычайной ситуацией».

Министерство по физической культуре и спорту Чеченской Республики 13 и 31 марта 2020 года заключило контракты на строительство футбольного манежа в Грозном и физкультурно-спортивного комплекса в селе Бачи-Юрт. В разгар пандемии коронавируса, когда жители сидели на самоизоляции, властям Чечни так срочно понадобилось построить объекты для запрещенных массовых мероприятий, что они признали это «чрезвычайной ситуацией» и заключили контракты без конкурса.

Мэрии Грозного 16 апреля 2020 года срочно понадобилось благоустроить общественные территории — при этом в большинстве таких контрактов заказчики не объясняют, чем вызвана «чрезвычайность ситуации».

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В других регионах по этому основанию строили школы, детские сады, спортивные объекты и даже дома культуры.

В Ленинградской области администрация Большеврудского сельского поселения Волосовского района испытывала сложности со строительством дома культуры — каждый новый подрядчик не выполнял свои обязательства и срывал строительство. Отчаявшись, видимо, найти хорошего подрядчика по конкурсу, в администрации решили признать ситуацию с нерадивыми подрядчиками «чрезвычайной» — вероятно, чтобы заключить контракт с нужной компанией.

Глава администрации Большеврудского сельского поселения Алексей Музалев в ответ на запрос «Новой газеты» сообщил, что этот контракт тоже был расторгнут.

С проблемными подрядчиками столкнулась и администрация Великого Новгорода — подрядчик детского сада № 81 «Солныщко» ООО «Спецстрой» не исполнил контракт ни на один рубль, сорвав сроки строительства и надежды жителей района, в котором не хватает мест в детских садах.

Председатель комитета по образованию Ирина Шанаева сказала «Новой газете», что второй поставщик — «ООО СБ» был выбран без конкурсных процедур в том числе по причине коронавируса.

«Задействованные в ликвидации последствий пандемии лица не могут выйти на работу, не передав детей на воспитание в детские дошкольные учреждения. Невыход на работу таких лиц приводит к срыву плана мероприятий по ликвидации последствий коронавирусной инфекции (COVID-19). А это и сотрудники правоохранительных органов, органов ГО и ЧС, сотрудники системы правосудия, прокуратуры, медицинские работники», — объяснила Шанаева.

Заключенный администрацией Великого Новгорода «срочный» контракт должен быть исполнен к 28 февраля 2021 года.

26 июня 2020 года в питерском лицее № 211 имени Пьера де Кубертена произошла «чрезвычайная ситуация» — учреждению срочно понадобились зеркало, офисный сейф и мебель.

По мнению специалиста по юридическим вопросам «Трансперенси Интернешнл-Россия» Ирины Соколовой, при оценке необходимости в «чрезвычайности» стоит учитывать дату исполнения контракта. «Я себе представляю ситуацию, когда больницы резко наполнились, медицинской техники и препаратов нет, их надо срочно купить.

Проведение конкурсных процедур занимает определенное время. В этом есть риски: создается вроде ситуация, когда это как бы срочная закупка (больные умирают, некогда проводить аукционы), но в контракте от марта или апреля ставят срок поставки на сентябрь-октябрь. Но возникает вопрос: если вы так не торопитесь, то почему не провести аукцион или хотя бы котировки?»

Большинство контрактов, которые мы анализировали, действительно были заключены на длительные сроки — с апреля и до конца декабря. Среди 16 контрактов на аппарат ИВЛ SV300 в Хабаровском крае и Астраханской области заключили контракт сроком на 4 месяца, а в Нижегородской и Самарской областях — на 2 месяца. В остальных регионах больницы готовы были ждать поставки аппарата ИВЛ с апреля по декабрь, хотя, судя по закупке у единственного поставщика, им некогда было проводить конкурсы.

Такие разные цены

В апреле 2020 года министерство здравоохранения Челябинской области купило три томографа OPTIMA CT 540 у трех разных поставщиков — ООО «Медпроект-Зауралье» за 54 млн руб., ООО «Медицинские технологии» — 60 млн руб. и ООО «УРАЛ МЕД РЕЗЕРВ» собиралось продать минздраву томограф за 60,5 млн руб.

Первые два контракта были заключены с единственными поставщиками, а вот «УРАЛ МЕД РЕЗЕРВУ» пришлось поучаствовать в электронном аукционе, но до реальных конкурсных процедур не дошло — компания в одиночестве заявилась на аукцион, и за неимением конкурентов с ней был заключен контракт.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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