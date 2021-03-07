Спецподразделения ГФС разоблачили массовое незаконное производство спирта в Ровенской области

07.03.2021, 22:20, Новости дня

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В Ровенской области обнаружили массовое производство контрафактного спирта, сообщила пресс-служба Госфискальной службы на странице в Facebook.

Налоговая милиция Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы 7 марта сообщила в Facebook, что Главное управление ГФС в Киевской области, а также ГУ ГФС в городе Киеве провели ряд санкционированных обысков.

“Установлено, что, по официальным данным, мощность производства завода составляет 20 тыс. литров спирта в сутки, а при проведении обыска с участием специалистов-технологов ГУ ГНС в Ровенской области установлено неофициальное увеличение мощностей производства до 40 тыс. литров в сутки, что, в свою очередь, давало возможность подпольного производства спирта”, – сказано в сообщении.

В отделении слива готовой продукции обнаружили до электронного счетчика врезную трубу с краном, к которому был присоединен шланг, выведенный в помещение, где совершали неучтенный забор спирта.

“Неуплата только акцизного налога при производстве неучтенного спирта составляла десятки миллионов гривен в месяц. Борьба ГФС с контрафактным алкоголем будет только усиливаться. Единственный выход для теневого бизнеса – стать легальным и работать в законном русле”, – отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

В ходе обысков сотрудники Госфискальной службы обнаружили и изъяли из незаконного оборота более 60 тыс. литров спирта на общую ориентировочную сумму более 12 млн грн.

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4117206258313333

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