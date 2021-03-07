Врачу, которая погибла при пожаре в инфекционной больнице Запорожья, присвоили звание Героя Украины

07.03.2021, 22:20, Новости дня

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Верховная Рада Украины 254 голосами проголосовала за присвоение анестезиологу Ольге Гливе, которая погибла 4 февраля во время пожара в областной инфекционной больнице в Запорожье, звание Героя Украины посмертно. Об этом 7 февраля сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“26-летняя Ольга Глива – медик-герой даже без отличий. Она навсегда останется таким светлым человеком и настоящим профессионалом в сердцах тех, кто ее знал. Но почтить ее на государственном уровне – наш долг и наше уважение ко всем медикам в ее лице”, – написал он.

Степанов отметил, что Глива могла спастись, однако до последнего пыталась спасти больных COVID-19, которые находились на аппаратах ИВЛ и не могли выбраться сами.

“Я был там сразу после трагедии и знаю, как тяжело коллеги и пациенты переживали эту потерю, не говоря о близких и родных. Ровно месяц назад, 7 февраля, ее похоронили в родном Кропивницком”, – написал глава Минздрава.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/886734148536248

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин происшествия создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.

Среди причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключают и поджог.

В связи с пожаром уже открыто уголовное производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летняя анестезиолог Ольга Глива.

4 февраля задержали ответственного за пожарную безопасность в инфекционной больнице. 5 февраля заведующему хозяйственно-обслуживающим отделом объявили подозрение.

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