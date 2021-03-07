В результате крушения вертолета погиб французский миллиардер Оливье Дассо

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07.03.2021, 22:20, Новости дня
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7 марта во Франции погиб миллиардер Оливье Дассо, старший из четырех детей ныне покойного промышленника Сержа Дассо. Об этом сообщает Le Parisien.

Источники издания утверждают, что крушение случилось в муниципалитете Тук департамента Кальвадос. Пилот погиб, полет был частным.

Сенатор от департамента Уаза Оливье Пакко рассказал, что Дассо в выходные отправился в Довиль в Кальвадосе, где у него есть дом для отдыха. Он должен был вернуться в Уазу 7 марта на вертолете.

Смерть Дассо подтвердил в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

“Его внезапная смерть – большая потеря”, – отметил он.

Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l’armée de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 7, 2021

Forbes оценивает состояние Оливье Дассо в $7,3 млрд. Ему было 69 лет.

Отец Оливье Дассо, Серж Дассо, умер в мае 2018 года от сердечного приступа. Его состояние оценивалось в €19 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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