“Динамо” сохранило отрыв от “Шахтера” в украинской Премьер-лиге

07.03.2021, 22:20, Новости дня

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7 марта в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу киевское “Динамо” сыграло против “Миная” из Закарпатья и сохранило лидерство. Об этом сообщает сайт УПЛ.

Динамовцы принимали “Минай” в Киеве и выиграли со счетом 3:0. Мячи забивали Сергей Сидорчук (52-я минута), де Пена (56-я минута) и Жерсон Родригеш (90-я минута, с пенальти). “Минай” с 54-й минуты играл вдесятером – красную карточку получил Малепе Рипо Терсайу.

У “Динамо” стало 40 очков.

На втором месте с 36 очками идет донецкий “Шахтер”, который 6 марта со счетом 1:0 обыграл в Киеве донецкий “Олимпик”. Мяч на счету Додо, он был забит на 24-й минуте поединка.

Третьим в УПЛ осталась луганская “Заря”, у нее 32 очка. Свой матч 7 марта против ФК “Львов” команда завершила с разгромным счетом 4:0: забивали Александр Гладкий (на девятой и 16-й минутах) и Аллахьяр Сайядманеш (на 13-й и 39-й минутах).

Еще два матча 17-го тура УПЛ завершились с такими результатами:

“Мариуполь” – “Ворскла” (Полтава) 0:1;

“Ингулец” – “Колос” (Ковалевка) 0:0.

8 марта тур завершат львовский “Рух” с черниговской “Десной” и “Днепр-1” с “Александрией”. Их результаты на лидерство в УПЛ не повлияют.

18-й тур УПЛ начнется 13 марта.

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