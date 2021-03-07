 

В Белоруссии запланировали массовое производство «Спутник V»

07.03.2021, 22:02, Новости дня
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В Белоруссии в конце марта может начаться промышленное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил замминистра здравоохранения страны Дмитрий Чередниченко.

«26 февраля выпущена первая партия – 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте имени Гамалеи (Россия) проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т.д. И с 30-31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану – 500 тыс. доз ежемесячно. Это довольно большие объемы», – сообщил замглавы ведомства в эфире канала ОНТ, передает БелТА.

Он пояснил, что главная задача – насытить белорусский рынок, чтобы вакцинировать население Белоруссии. «Когда появится возможность для экспорта вакцины – будем поставлять ее за рубеж. В частности, это предусмотрено договором», – сказал Чередниченко.

Напомним, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Этот российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.



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