 

В Подмосковье из-под завалов разрушенного взрывом дома достали девочку

07.03.2021, 22:02, Новости дня
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В городском округе Серпухов произошел взрыв бытового газа, сообщили в ГУ МЧС по Подмосковью, из-под завалов извлекли живой девочку-подростка.

«Из-под завалов живой извлекли девочку 14 лет. Она направлена в больницу», – сказал собеседник ТАСС в экстренных службах.

Источник пояснил, что в результате взрыва дом обрушился практически полностью.

В МЧС пояснили, что взрыв произошел в деревне Лукьяново в жилом доме площадью 150 квадратных метрах. В результате частично разрушились несущие конструкции дома, пожара не было.



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