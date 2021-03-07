 

Вася Обломов не смог стать почётным гражданином Магаданской области из-за отсутствия судимости

07.03.2021, 21:31, Разное
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Магаданская областная дума большинством голосов отклонила ходатайство губернатора о присвоении звания почётного гражданина области заслуженному артисту Карачаево-Черкесии Василию Гончарову, выступающему под псевдонимом «Вася Обломов».

Губернатор Сергей Носов представил Васю Обломова к званию почётного гражданина за песню, ставшую неофициальным гимном региона – «Еду в Магадан»: «Уже 11 лет песня о столице нашего края не покидает российских хит-парадов. За это время она существенно повысила туристическую и инвестиционную привлекательность нашего края, дала толчок развитию экономики и культуры области», – пишет в представлении губернатор.

Несмотря на губернаторские рекомендации, дума ходатайство не поддержала. «Единая Россия», составляющая большинство, проголосовала против в полном составе. К ней присоединился единственный в думе коммунист, представители же ЛДПР и  «Справедливой России» голосовали «за».

«Губернатор здесь человек новый, приехал с Урала, видимо, не разобрался. В положении о звании по-русски написано: «представляемый должен пользоваться авторитетом в регионе». Какой авторитет в Магаданской области у человека, который не сидел? Хоть симфонию напиши, а без единой ходки ты тут даже не фраер», – прокомментировал решение председатель областной думы Сергей Абрамов.

«Сегодня мы дадим звание несудимому, а завтра будем из-под шконаря почётных граждан доставать? Куда это годится-то?» – сказал депутат от КПРФ Сергей Иваницкий.

Отклоняя представление, Дума отметила, что в случае, если претендент будет осуждён и достойно поставит себя на зоне, к вопросу о звании почётного гражданина можно будет вернуться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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