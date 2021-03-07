Рудьковский обратился к Зеленскому: У Семинского простая цель – он пытается забрать часть моей компании

07.03.2021, 21:30, Новости дня

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Экс-министр транспорта и связи Украины Николай Рудьковский написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором снова заявил о своей невиновности по делу о похищении в 2012 году тогдашнего главы компании “Нефтегаздобыча” Олега Семинского, который сейчас является нардепом от “Слуги народа”. Рудьковский прислал в издание “ГОРДОН” текст своего обращения к главе государства. Редакция публикует письмо без сокращений.

Следователи или прокуроры ни разу не пригласили меня для дачи показаний

“Я, Николай Рудьковский, столкнулся с ужасающими фактами использования админресурса на самом высоком уровне, которые, как я надеялся, остались в прошлом. Крайне удивлен, что решения по правовым вопросам продолжают приниматься на Банковой, а не соответствующими компетентными органами.

По моей информации, в пятницу, 5 марта, в 11.00 Олег Семинский вместе с замом генпрокурора и ключевым нардепом от фракции “Слуга народа” были у президента Украины и формировали его мнение в деле об исчезновении, чтобы получить возможность незаконного влияния на правоохранительную систему и суды.

Я тоже хочу встретиться с президентом Украины и изложить ему свою точку зрения. Пока же в связи с отсутствием такой возможности публично обращаюсь через СМИ.

Уважаемый господин президент!

С 2012 года в рамках открытого уголовного дела следователи или прокуроры ни разу не пригласили меня для дачи показаний по делу внезапного исчезновения господина Семинского, которое, кстати, было открыто Министерством внутренних дел Украины только по моему личному настоянию как народного депутата Украины после личной встречи с министром. Только после этого начался его поиск.

Я находился в Украине все время, за исключением периода моего вынужденного пребывания в российском плену за мою четкую украинскую патриотическую позицию. Я ни разу не уклонился от сотрудничества со следствием.

Более того, как только я узнал из СМИ, что у ГПУ и СБУ есть подозрения касательно меня в этом деле, я не просто не скрылся, а будучи уверенным в своей невиновности, незамедлительно вернулся в Украину. В аэропорту мне вручили подозрение и ходатайство о взятии под стражу, которое сейчас находится на рассмотрении в суде.

Самое интересное, что меня и сейчас никто не пригласил ни к следователю, ни в прокуратуру для дачи объяснений.

Семинский опустился до такой низости, как угрозы и давление не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи

У Олега Семинского простая цель. Он, как член фракции “Слуга народа”, используя свое служебное положение и прикрываясь именем президента Украины, занимается банальным вымогательством и пытается забрать у меня часть моей компании. Кстати, акционером этой компании он никогда не был, а всего лишь являлся наемным менеджером, как бы он ни хотел убедить Вас, уважаемый Владимир Александрович, в обратном.

После появления Олега Семинского он неоднократно встречался со мной по его инициативе. А во время того, как я сидел в тюрьме Российской Федерации, он, задействов свои тесные связи с правоохранительной системой государства-агрессора и с криминалитетом, давил на меня. Он настолько хочет завладеть имуществом, которое ему не принадлежит, что со своим партнером опустился до такой низости, как угрозы и давление не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи.

Владимир Александрович, к сожалению, люди, с которыми вы встретились в пятницу, подставляют Вас, а их противоправные действия с целью наживы могут бросить тень на Ваше честное имя.

Я еще раз подтверждаю, что никакого отношения к исчезновению Олега Семинского не имел, и так же, как и Вы, заинтересован в справедливом публичном расследовании.

С уважением, Николай Рудьковский

В разговоре с агентством “РБК-Украина” Рудьковский как один из акционеров компании в тот период не скрывает претензий к топ-менеджеру компании, который, по его словам, “активно промышлял выведением денег через фирмы-прокладки, уклонением от уплаты налогов и подобными вещами”. Аудио разговора Семинского и Рудьковского на эту тему доступно на SoundCloud, пишет информагентство.

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25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение Семинского. В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках.

Рудьковский в комментарии “РБК-Украина” подчеркнул, что сразу после исчезновения Семинского в 2012 году лично пошел в МВД с просьбой подключить все ресурсы для его поиска, но тогда ему предложили “подождать недельку”, и пришлось обращаться к главе МВД, чтобы поиски наконец-то начались.

По данным следствия, бывшего главу “Нефтегаздобычи” удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников выплатить несуществующий долг в сумме $200 млн. Заказчиком следователи считают Рудьковского. Согласно выводам следствия, похищение было задумано для рейдерского захвата компании и завладения долей главы правления “Нефтегаздобычи”.

Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года.

“Олег Семинский объявился на публике столь же неожиданно, как и исчез, в 2015 году. И вскоре предложил Рудьковскому встретиться. Несколько серий переговоров между ними проходили в 2015–16 годах, в том числе в Вене. Причем Семинский, по словам Рудьковского, сразу занял нападающую позицию”, – пишет “РБК-Украина”.

Рудьковский рассказал, что Семинский требовал долю в “Нефтегаздобыче” и деньги, каждый раз по-разному это обосновывая.

“Он со своим партнером мне угрожали, Семинский также обещал поменять свои показания, если получит желаемое. Я отказался от этих сделок, я потребовал объективного расследования, кто его похитил, где его держали, по каким мотивам и т.д. Я спрашивал Семинского: если ты говоришь, что я тебя похищал из-за вымогательства, то вопрос: ты или кто-то из твоей семьи что-то мне дал? Нет”, – отметил Рудьковский.

3 марта ему вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. Сам экс-министр рассказал в этот день в Facebook, что вернулся в Украину и поздравил маму с днем рождения. В феврале он сообщал, что находился в Украине в течение последнего года и следователи ни разу не вызвали его на допрос. По его словам, “распространение недостоверной информации” началось, когда он покинул территорию Украины для отдыха. Рудьковский тогда пообещал в кратчайшие сроки вернуться в Украину и ответить на любые вопросы как СМИ, так и правоохранительных органов.

В 2018 году Рудьковского задержали в Москве: он находился в розыске в РФ за нападение на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года, во время акции протеста в день крушения украинского военного самолета Ил-76 в Луганске. 9 декабря 2019 года Мосгорсуд приговорил украинца к двум годам колонии. В апреле 2020 года Рудьковский досрочно вышел на свободу и вернулся в Украину.

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