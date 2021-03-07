 

У российского лыжника Большунова произошел новый конфликт с соперником, на этот раз – с норвежцем

07.03.2021, 21:30, Новости дня
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7 марта на финишной прямой марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе россиянин Александр Большунов сломал палку после контакта с лыжником из Норвегии Йоханнесом Клебо и пришел на финиш третьим. Об этом сообщает Eurosport.

Перед столкновением Большунов лидировал. После того, как его пака сломалась, он пропустил вперед и Клебо, и еще одного норвежца Эмиля Иверсена.

После финиша российский лыжник “пришел в ярость”. “РИА Новости” утверждают, что Большунов заплакал “у всех на глазах”.

Жюри соревнований в Оберстдорфе не выявило вины Клебо, но Россия подала протест, и его удовлетворили: Клебо дисквалифицировали, а золотую медаль дали Иверсену. Большунов стал обладателем серебряной медали, отмечает Eurosport.

Для Большунова это уже второй конфликт с соперниками на мировых турнирах в 2021 году. 24 января на финише эстафетной гонки на Кубке мира по лыжным гонкам, который проходил в финском городе Лахти, Большунов ударил палкой представителя сборной Финляндии Йони Мяки, а после финиша наехал на финна. Большунова дисквалифицировали, а результат российской сборной аннулировали.

Большунов – четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, четырехкратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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