Диетологи опровергли мифы о вреде употребления сыра

07.03.2021, 21:26, Разное

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Диетологи опровергли мифы о том, что употребление сыра является вредным для здоровья. Этот молочный продукт не заслуживает своей “нездоровой” репутации.

Результаты многочисленных исследований показывают, что репутация сыра, как продукта, ведущего к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, является незаслуженной. Если говорить о весе и других ключевых показателях здоровья, сыр окажется нейтральным и даже полезным для многих людей. Однако эти исследования не повлияли на общественное мнение.

Лучшее свидетельство положительного влияния молочного продукта – проведенные исследования, в рамках которого исследователи учитывали пищевые привычки, показатели здоровья и рацион десятков или сотен тысяч людей. В статье New England Journal of Medicine 2011 года были опубликованы результаты трех научных групп, отслеживавших 120 877 взрослых жителей США в течении нескольких десятилетий. Ученые пришли к выводу, что потребление картофеля, обработанного мяса и очищенных зерен постепенно ведет к увеличению веса. Избавиться от лишних килограммов легче, если отдавать предпочтение йогурту, орехам, фруктам. Сыр оказался посередине: в среднем употребление меньшего или большего количества сыра не влияло на индекс массы.



Этот вывод подтвердили и результаты последних научных проектов. В Уэльсе исследователи проанализировали данные исследования 2018 года, в котором приняли участие 2512 мужчин. Анализ показал умеренную обратную зависимость между потреблением сыра и массой тела спустя пять лет, что означает: употребление сыра связано с потерей веса, хотя этот эффект исчез через 10 лет. Метаанализ 37 рандомизированных клинических испытаний показал, что увеличение потребления “молочки” в целом привело к увеличению мышечной массы и уменьшению жировых отложений. По словам автора проведенного в 2011 году исследования, Дариуша Мозафаряна из Школы диетологии имени Фридмана, аргументов, указывающих на то, что сыр может спровоцировать увеличение веса или сердечно-сосудистые заболевания, нет. Потребление молочного продукта при диабете может снизить вероятность развития данных проблем.

В личной трехуровневой пищевой пирамиде Мозафаряна сыр находится в середине. Верхняя позиция принадлежит “защитной” пище – фруктам, бобовым, орехам, рыбе и цельным злакам. Перечисленные продукты диетолог советует потреблять ежедневно. В нижней части пирамиды находятся обработанное красное мясо и рафинированные углеводы. Дариуш Мозафарян считает, что такие нейтральные продукты, как сыр необходимы для вкусовых ощущений, разнообразия и удовольствия.

Источник: www.wired.com