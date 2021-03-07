 

В Германии облили темным веществом могилу Бандеры

07.03.2021, 21:12, Новости дня
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В Мюнхене неизвестные осквернили могилу лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Отвратительные подонки облили ее (могилу – прим. ВЗГЛЯД) неизвестным веществом. Призываем немецкую полицию найти и наказать виновных! Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки», – написал Мельник в своем Twitter.

Посол не уточнил, кого он подразумевает под немецкими историками.

pic.twitter.com/kOFpIBUAIi

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021

Посол приложил к посту снимок могилы, на котором запечатлена могила Бандеры. Возле нее лежат несколько красных канистр, измазанных черным веществом.

В начале февраля во Львове неизвестные облили краской памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».



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