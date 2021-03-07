«Мимино» ждет приговора

07.03.2021, 20:48, Разное

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О том, как омская полиция убийство раскрывала.

В июле 2019 года омской полиции за один день (!) удалось раскрыть тяжкое преступление — убийство водителя микроавтобуса Алексея Чернышова. Убийцей оказался оппозиционер Вадим Остапов, более известный как «омский Мимино» (наш недавно ушедший из жизни корреспондент в Омске Георгий Бородянский рассказывал в «Новой» эту историю. — Ред.). Этот сюжет обошел все федеральные каналы и надолго поселился в интернете.„

В материал были включены фрагменты видеозаписи, где Вадим Остапов признавался в убийстве. Это «признание» и стало основным аргументом следствия: зачем разрабатывать другие версии, если убийца уже раскаялся?

Правда, выглядело это несколько странно: оперативник задавал Вадиму вопросы, а тот неуверенно кивал и что-то бубнил себе под нос.



Алексей Чернышов. Фото из соцсетей

Следствие длилось более года, и только в сентябре 2020-го дело было передано в суд. 9 марта 2021 года Вадиму Остапову должен быть вынесен приговор. Но за две недели до решения суда приговор уже вынесли журналисты НТВ, заявившие на всю страну, что Вадим Остапов — убийца-рецидивист — на днях будет приговорен судом к 15 годам лишения свободы.

Энтэвэшники сначала рассказали, как Остапов якобы проломил Чернышову череп в шести местах, а потом показали фрагмент «признания», где обвиняемый демонстрирует, как он достает обрез из пакета и стреляет наугад в Чернышова (два разных способа убийства одного и того же человека в одном коротеньком репортаже).

Но ни на этом обрезе, ни в кабине микроавтобуса не было найдено никаких отпечатков или иных биологических следов Остапова. Более того, ни на руках, ни на волосах Остапова, ни в кабине микроавтобуса, где был обнаружен труп, эксперты не нашли следов пороха. То есть логично предположить, что Чернышов был убит в другом месте, а в кабину его перетащили уже мертвым. Тем более что на спине погибшего были обнаружены характерные повреждения, а на стенках кабины микробуса вообще никакой крови не было, она была только на одежде убитого и на полу. Кстати, в заключении судмедэксперта указано, что удары по голове были нанесены разными людьми, то есть убийц было как минимум двое. Но «подельника» никто и не думал искать.

Версию о том, что Чернышова убили не в машине и не Остапов, подтверждает и тот факт, что в его «признании» ни о каких ударах по голове речь не идет: выстрелил наугад — и убил! А дело в том, что 12 июля, когда это «признание» записывалось, судебно-медицинская экспертиза еще не была готова, и сами оперативники не знали, как именно был убит Чернышов. Поэтому, видимо, и обучили Вадима неправильно.

На видеозаписи прекрасно видно, что Вадим «признается» по выученному тексту. Зачем он это сделал?

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Вадим рассказывал суду, что в ночь с 11 на 12 июля к нему в камеру пришли несколько оперативников из Омска и пригрозили «разобраться с семьей», если он не признается в убийстве.

Он тогда очень испугался за жену и малолетнего сына.

А как было совершено это преступление по версии следствия?

Вечером 9 июля 2019 года Вадим Остапов пришел к Алексею Чернышову и попросил у него автомобильный аккумулятор. Тот порылся в сарае и аккумулятор нашел. В благодарность Остапов засветил Чернышову в глаз и пнул в пах (эксперты уверены, что эти телесные повреждения были нанесены Чернышову не менее чем за 12–20 часов до его гибели, следствие и государственный обвинитель утверждают, что нанес их Вадим Остапов). Чернышов в драку не полез, хотя вес Остапова — около 60 кг, Чернышова — более 90. Забрав аккумулятор, Остапов отправился домой.

По версии следствия, наутро 10 июля обвиняемый Остапов в перчатках и с огромным пакетом в руках явился к Чернышову, который в 6:10 должен был выехать на маршрут в своем микроавтобусе (следствием установлено, что Чернышов двигался точно по своему маршруту, ни за кем не заезжая). Остапов забрался в кабину; между собой и водителем он положил пакет с обрезом.

Когда они свернули на трассу, Вадим достал обрез из пакета и скомандовал: «Стой! Стрелять буду!» В 6 часов 19 минут 20 секунд водитель остановился. Но Остапов стрелять не стал. Вместо этого он «неустановленным предметом» дважды проломил Чернышову голову. Затем вылез из кабины, открыл пассажирскую дверь, залез туда — и огрел Чернышова этим же «неустановленным предметом» по голове сзади. Вылез, обошел «Форд» вокруг, открыл водительскую дверь — и еще пару раз ударил водителя с левой стороны.

Описание выглядит полным бредом, но у Вадима не было ни малейшей возможности нанести круговые удары по голове, не выходя из кабины водителя. Когда проводили следственный эксперимент, статист смог нанести только два удара: справа и в область лба. Есть полная видеозапись этого эксперимента. Но в протоколе почему-то записано, что именно этот следственный эксперимент подтвердил возможность нанесения всех шести ударов прямо в кабине «Форда».

Проломив Чернышову голову в шести местах, Вадим вернулся на пассажирское место и… выстрелил. Все это время пострадавший даже не пытался сопротивляться (у Вадима никаких телесных повреждений не было). Убедившись, что Чернышов мертв, Вадим достал моющий пылесос (напомним, в кабине «Форда» не было ни следов пороха, ни крови, ни каких-либо биологических следов Вадима), все тщательно вычистил, вымыл — и пошел домой. Обрез бросил, а нанопылесос и «неустановленный предмет» с собой прихватил.

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Следственный эксперимент показал, что пройти напрямик через лесополосу невозможно — там очень глубокие заболоченные канавы, и на видеозаписи этого эксперимента статист идет прямо вдоль трассы,

а затем сворачивает в село Трубецкое. Будем считать, что именно так пошел и Вадим, окровавленный и грязный. Местные жители ехали в это время на работу, гнали скот, шли на поля. Многие видели припаркованный на обочине микроавтобус. Но никто не заметил бредущего вдоль трассы окровавленного человека. А шел он долго: от места преступления до дома Вадима почти 5 километров.

Между тем в 7:39 утра кто-то позвонил мертвому Чернышову. И тот ответил! Поговорил, положил трубку — и снова умер. К сожалению, установить, с кем Чернышов общался после своей смерти, не удалось: суд отказал адвокату в этом ходатайстве.

А обвиняемый вспомнил вдруг, что на 8:00 он записан в ФАП (фельдшерско-акушерский пункт)! Надо успеть переодеться (согласно «признанию», переодевался он дома), помыться, утят накормить и соседских цыплят выпустить (подтверждено свидетелем). К восьми утра Остапов был у дверей ФАПа — пять свидетелей подтверждают это.

Вообще, невероятных по своей абсурдности уголовных дел с каждым годом становится все больше.

23 октября 2020 года Кузьминский районный суд Москвы приговорил к 13 годам строгого режима гражданина Молдовы Сергея Жалобу, обвиненного в педофилии. Его оговорили две школьницы, прогулявшие уроки. Мать одной из девочек, не добившись справедливости в суде, записала обращение к президенту с просьбой освободить невиновного человека. Но это не помогло, приговор вступил в силу.

Молодой строитель Олег Аксенов из поселка Вербилки Талдомского района, придя на работу, обнаружил своего напарника Мустакима Гафурова истекающим кровью. Парень вызвал скорую и полицию. Полиция сразу арестовала Олега, сироту с неполным средним образованием, и обвинила его в убийстве.

У всех на слуху страшная трагедия историка Юрия Дмитриева, которого сначала оправдали, признав полный абсурд выдвинутого против него обвинения, но суд следующей инстанции приговорил его к 13 годам, использовав те же несостоятельные домыслы.

Очевидно, что это не просто «ошибки». Просто расследование настоящих преступлений очень сильно мешает следователям и операм заниматься любимым делом — трясти с нас деньги, вот и фабрикуют, чтобы отчитаться.

Светлана Стасенко

— специально для «Новой»

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