В Швейцарии прошел референдум о запрете на ношение одежды, закрывающей лицо

07.03.2021, 20:40, Новости дня

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В Швейцарии 7 марта состоялся референдум о запрете на ношение одежды, закрывающей лицо, в общественных местах. Об этом сообщает Swissinfo.

51,2% участников референдума высказались за запрет, 48,8% – против. Только шесть из 26 кантонов страны отвергли инициативу, выдвинутую в 2016 году. Явка составила чуть более 50%, что немного выше среднего по стране, отметило агентство.

Запрет коснется традиционной мусульманской одежды – паранджи, никабов, а также балаклав и бандан, которые используют футбольные болельщики и участники акций протеста. Исключение будет сделано для особых случаев, таких как пандемия коронавируса, когда обязательно носить защитные маски.

Швейцария внесет изменения в конституцию, которые запрещают закрывать лицо в общественных местах. Правительство страны в течение двух лет должно выработать соответствующее законодательство.

В 2014 году Европейский суд по правам человека поддержал запрет на ношение паранджи. В общественных местах Франции и Бельгии людям запрещено закрывать лица масками, мотоциклетными шлемами и любым элементом одежды, независимо от вероисповедания.

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