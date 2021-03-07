В Подмосковье нашли убитыми трех детей и женщину
07.03.2021, 20:22,
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В Московской области нашли тела женщины и троих малолетних детей с множественными колото-резаными ранами, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном ГСУ СК.
«В правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулево тел 45-летней женщины и троих детей (восьми лет и двое детей – два года) с множественными колото-резаными ранениями», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
На место выехала следственно-криминалистическая группа из числа сотрудников ГСУ СК Подмосковья. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства убийства.
В конце февраля в Воронежской области местная жительница убила двоих детей. По предварительным данным, она задушила восьмилетнего сына и зарезала 22-летнюю дочь, после чего покончила с собой.
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