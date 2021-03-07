В Подмосковье нашли убитыми трех детей и женщину

07.03.2021, 20:22, Новости дня

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В Московской области нашли тела женщины и троих малолетних детей с множественными колото-резаными ранами, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном ГСУ СК.

«В правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в городе Ликино-Дулево тел 45-летней женщины и троих детей (восьми лет и двое детей – два года) с множественными колото-резаными ранениями», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На место выехала следственно-криминалистическая группа из числа сотрудников ГСУ СК Подмосковья. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства убийства.

В конце февраля в Воронежской области местная жительница убила двоих детей. По предварительным данным, она задушила восьмилетнего сына и зарезала 22-летнюю дочь, после чего покончила с собой.