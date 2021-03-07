Мнение: Можно ли верить статистике СССР, где проще получить квартиру и кормёжка свиней хлебом

07.03.2021, 20:16, Разное

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1. Злые языки утверждают, будто советской статистике нельзя верить, так как высшее руководство страны якобы поощряло приписки и фальсификации.

Это неверно и несправедливо. Товарищ Сталин уделял много внимания правильным цифрам, следил за тем, чтобы чиновники подавали ему идеологически выдержанные данные. Если какие-то ошибки в советской статистике и есть, так только потому, что поляки, японцы и прочие империалисты всего за десять лет умудрились последовательно протащить на должность главы статистического ведомства (ЦСУ-ЦУНХУ) пятерых (!) врагов народа:

А. Валериан Оболенский, академик, управляющий ЦСУ СССР. Арестован по подозрению в подготовке профашистского путча в Москве в интересах Германии, Польши и Японии с целью государственного переворота, смены общественного строя и территориального расчленения СССР. Расстрелян.

Б. Владимир Милютин, один из создателей советской статистики, управляющий ЦСУ СССР. Приговорён к смертной казни за принадлежность к контрреволюционной организации «правых». Расстрелян.

В. Сергей Минаев-Каневский, заместитель начальника ЦУНХУ. Обвинён в участии в контрреволюционной организации правых на Украине, стоящей на террористических позиция. Расстрелян.

Г. Иван Верменичев, советский учёный, начальник ЦУНХУ. Расстрелян за участие в контрреволюционной террористической организации.

Д. Иван Краваль, организатор знаменитой Всесоюзной переписи 1937 года, начальник ЦУНХУ. За неудовлетворительные результаты переписи расстрелян.

2. Мнение читателя tempus_curat о том, при каком общественном строе проще обзавестись собственным жильём:

https://olegmakarenko.ru/2085534.html?thread=793635998#t793635998

Средняя зарплата нормального человека в России около 40’000 рублей. Квартира в районном или областном городе уровня Курска или Брянска сейчас стоит 2’500’000. Проведя несложные математические вычисления, вы с женой можете бедненько, как при СССР, жить 5,5 лет на зарплату жены и купить квартиру.

После этого станете жить нормально. Это без ипотек, которые сейчас имеют небольшие проценты, и других кредитов.

В СССР, в котором я лично жил, получал квартиры, и мне не надо ни у кого спрашивать. Место, где давали квартиру в течении 5 лет, считалось блатным или там надо было пахать как беговой лошади.

Автомобиль, который в состоянии проехать 3-5 т. км., стоит тысяч 300 или меньше одного года экономии при указанной зарплате. Что мешает вам с женой купить его и проехать по РФ, потратив деньги на бензин, еду и возможно сон, для меня остается секретом.

Продолжайте и далее скулить и завидовать бабушке, которая “ездила по всему союзу на отдых и т.п. туризм”, а также выдумывать сказки про “не свою ипотеку”. И да — это я вам пишу как человек, который с большим уважением относится к СССР и принадлежал там одной из привилегированных профессий: я был сам лично и происхожу из семьи кадровых военных летчиков, которые тогда сильно не бедствовали.

3. Коллега monetam приводит карикатуру из журнала «Крокодил», посвящённую такому широко распространённому советскому феномену, как кормёжка свиней хлебом:

https://monetam.livejournal.com/1531604.html

Многие сейчас вспоминают об этом с теплотой: мол, хлеб стоил настолько дёшево, что селянам было выгодно закупаться им и откармливать хрюшек.

Другие, наоборот, считают это дикостью (особенно с учётом трепетного отношения к хлебу в СССР) и видят причину в том, что в стране был дефицит нормальных комбикормов.