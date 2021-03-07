Все за одного

07.03.2021, 19:58, Разное

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Убийство в Нижнем Новгороде провоцирует рост антимигрантских настроений.

В конце прошлой недели в поселке Кудьма на окраине Нижнего Новгорода убили семью из четырех человек. Как предполагает следствие, преступление совершил житель Узбекистана, который долгое время работал в доме погибших. Инцидент спровоцировал новую волну ксенофобии — последние дни в Сети без остановки обсуждают преступность мигрантов и требуют ввести «закон Миши Малахова» (так звали убитого мальчика), регулирующий въезд иностранцев в Россию. Корреспондентка «Новой» разобралась в причине возникшей ненависти и обсудила с экспертами, почему высокий уровень преступности среди мигрантов — это миф.Трагедия в Нижнем Новгороде

Жестокое убийство в Нижнем Новгороде произошло в конце прошлой недели — 28 февраля в частном доме в поселке Кудьма были обнаружены тела двух пенсионеров, а также женщины и ребенка. Погибшими оказались начальник Нижегородской дирекции Горьковской железной дороги Анатолий Королев, его супруга Ольга Малахова, невестка Елена (директор студии флористики и декора) и шестилетний внук Михаил. Муж Елены Сергей Малахов во время происшествия находился в командировке в Белгороде, а их четырнадцатилетняя дочь была на тренировке по конному спорту. Девочка начала беспокоиться после того, как ее не приехали забрать с занятий. Когда они с отцом не смогли дозвониться до своих близких, Сергей попросил соседа проверить, все ли в порядке. Последний обнаружил их родных мертвыми.

К вечеру региональный следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК), позже стало известно, что дело также возбуждено об убийстве малолетнего (п. «в» той же статьи). Вскоре задержали и первого подозреваемого. Им оказался житель Узбекистана Шарофиддин Амиров, который работал у семьи Малаховых.

Как считает следствие, Амиров «в корыстных целях» зарезал в гараже 64-летнего Анатолия Королева и его 63-летнюю жену Ольгу. После он убил их невестку Елену и ее шестилетнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, Амиров с помощью своего знакомого скрылся с места преступления. Подозреваемого задержали во Владимирской области. Во вторник суд арестовал его на два месяца.

В среду в Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания с убитыми.

Допрос предполагаемого убийцы в Следственном комитете

Закон Миши Малахова

Убийство в Нижнем Новгороде стало резонансным и вызывало новую волну мигрантофобии. В комментариях в городских пабликах в «ВКонтакте» под новостями о произошедшем пользователи началась антимигрантская истерия.

В понедельник экс-заместитель главреда Mash Дарья Насонова опубликовала в твиттере пост о преступлении в Кудьме с фотографиями убитого мальчика и его матери. В треде Насонова иронично написала «мигрантофобия — это безосновательные предубеждения» и задалась вопросом, что по этому поводу думают популярные фемактивистки Леля Нордик или Дарья Серенко‎. Несмотря на провокационность вопроса, Серенко все же ответила. Ссылаясь на данные Генпрокуратуры, она заметила, что 80% преступлений в Москве совершают мужчины со средним образованием, граждане РФ в возрасте от 30 до 49 лет, без постоянных источников дохода, а высокая преступность мигрантов — миф. После того, как девушку начали оскорблять (сама Насонова в треде ответила, что информация, которую распространяет Серенко, ничего не значит и попросила найти «столько же новостей про славян, которые убили/изнасиловали представителей азиатских и тюркских народов»), активистка призвала жертвовать «Гражданскому содействию» (власти считают организацию «иноагентом»), фонду, помогающему беженцам и мигрантам. По словам девушки, после ее поста удалось собрать минимум 45 пожертвований организации.

— Использовать ужасный факт гибели семьи, чтобы манипулировать отношением к целой группе людей, которую убийца в факте убийства не репрезентирует, как не репрезентирует статистическое большинство/множество, — это низко и манипулятивно, — написала Серенко в твиттере.

После этого в адрес Серенко начали поступать угрозы от националистов (совсем недавно девушке уже угрожали сторонники «Мужского государства»). Неизвестные писали Серенко, что ее высказывания попадают под оправдание терроризма, а также желали ей смерти. Так в комментариях в инстаграме ей рекомендовали «заказывать гробы», а один из пользователей написал в личные сообщения, что надеется на то, что «цветные в следующий раз ликвидируют ее и ее окружение».

Кроме того, в твиттере запустили хэштег#ПрогуляйсяСеренко. Пользователи рекомендуют девушке погулять по разным городам и районам Москвы (преимущественно по району Гольяново), где, по их мнению, живет и работает много трудовых мигрантов. Стоит заметить, что девушка уже жила какое-то время в районе Гольяново, в доме, где трудовых мигрантов держали в рабстве (об этой истории подробно писала «Новая газета»).

Дарья Насонова осуждает позицию активистки Серенко, как и угрозы в ее адрес

Дарья Насонова рассказала «Новой газете», что к призыву Серенко жертвовать «Гражданскому содействию» тоже относится плохо, так как «это было неуместно и глупо». Вместе с этим женщину возмущают угрозы в адрес активистки и пожелания ей смерти. Как посчитала экс-заместитель главреда Mash, этим занимаются «какие-то отбитые уроды».

В среду в тренды российского твиттера вышел хэштег#ЗаконМишиМалахова (его упоминали больше тысячи раз). Под хэштегом пользователи рассказывают о событиях в Кудьме, других преступлениях со стороны мигрантов (с большим количеством сомнительной статистики) и требуют ужесточения миграционной политики. Одну из версий закона можно найти на сайте «Язык прав человека» (статья обозначена как петиция, но данных по сбору подписей на сайте нет).

ЦИТАТА

«По аналогии с «законом Димы Яковлева», идеей которого была защита детей РФ от насилия со стороны иностранцев за границей, пользователями интернета была придумана идея «закона Миши Малахова», идеей которого станет защита детей РФ от насилия со стороны иностранцев в границах Российской Федерации», — говорится в петиции.

В «законе» советуют разработать централизованный реестр, заполняемый сотрудниками миграционной службы при одобрении мигранту пребывания на территории России. Он должен включать в себя данные паспорта и загранпаспорта человека, СНИЛС, список разрешенных видов деятельности для мигранта, данные о родственниках и др. Кроме того, автор «законопроекта» также хочет ввести специализированные счета для мигрантов (чтобы ограничить использование платежных систем ZamZam, «Корона» и WesternUnion, которые якобы для РФ невыгодны). Работать счет должен по следующим правилам:

должен быть единственным счетом, открываемым для трудового мигранта до момента получения последним паспорта гражданина РФ;

должен иметь ряд ограничений на:

а) минимальную сумму баланса денежных средств (не менее 5000 рублей) в один месяц;

б) максимальную сумму баланса денежных средств (не более 2 250 000) в один год;

в) максимальную сумму переводов со счета (не более 25 000 рублей) в месяц.

Если смотреть по хэштегу, ссылок конкретно на этот законопроект не так много, но многие пользователи и организации считают принятие подобного закона необходимым. Среди них оказалась Консервативная фракция Молодежного гражданского общества (председателем движения «Гражданскоеобщество» является либертарианец Михаил Светов), а также связанный с «Гражданским обществом» Клуб традиционалистов. Как рассказали «Новой газете» в Консервативной фракции,

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пока единого законопроекта «Миши Малахова» нет, но его суть проста — усложнение процесса миграции в Россию для жителей стран Средней Азии.

По словам представителя фракции, разные люди предлагают разные варианты — некоторые даже хотят обязать мигрантов носить специальные браслеты и сдавать всевозможные анализы (при этом во фракции не отрицают, что эти люди могут быть провокаторами). В любом случае, активисты считают, что минимальные требования к закону — введение платы за визу (25 000 рублей) и залога, гарантирующего законопослушность мигранта (250 000 рублей). Сам же закон необходим, как минимум, для решения двух задач — отсутствия рабочих мест для коренного населения РФ и снижения высокого уровня этнической преступности. Людей, которые начали сейчас поддерживать иностранцев, в Консервативной фракции оценивают негативно.

— Такие люди практически ничем не отличаются от власти. Они не хотят предоставить русским возможность зарабатывать деньги и не хотят защитить русских женщин от иностранных насильников. В народе их называют просто — русофобами, — рассказали «Новой газете» во фракции.

В русофобы Консервативная фракция и Клуб традиционалистов (также связан с Гражданским обществом) уже записали Дарью Серенко и комика Александра Долгополова.

Ежедневная работа мигрантов. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Планы по изменению законодательного регулирования миграционных потоков существуют и на официальном уровне. Еще в сентябре прошлого года РИА Новости со ссылкой на концепцию проекта нового федерального закона о вопросах миграции сообщало, что в МВД предложили ввести ID-карты для трудовых мигрантов и сделать патенты для них электронными. В свою очередь, согласно предложению, работодатели мигрантов будут должны зарегистрироваться на специальном сайте и заполнить заявление о включении в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу.

Для уплаты налога работнику необходимо будет оформить электронный патент. Если иностранец не будет платить НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа (существует с 2015 года), сначала ему придет уведомление с требованием заплатить его в течение 15 дней. В случае отказа власти могут запретить ему работать в РФ или депортировать из страны. Кроме того, авторы проекта предложили брать отпечатки пальцев у приезжающих в Россию трудовых мигрантов.

В МВД считают, что новация позволит работодателям не оформлять квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Они смогут отыскать необходимых работников по электронному реестру мигрантов.

Миф о мигрантах как главном источнике преступности

Противники мигрантов, высказывая свою позицию, зачастую подкрепляют свои слова не только частными историями, но и статистикой, которая в большинстве своем довольно сомнительна. Некоторые приводят количество преступлений, совершенных мигрантами (без указания общего числа преступлений, о которых идет речь), другие в одном показателе смешивают внутренних мигрантов и внешних. Особой популярностью пользуется новость РИА Новостей от 2016 года, в которой говорится, что 75% изнасилований в Москве совершены мигрантами («Новая газета» подробно писала, почему верить этой цифре нельзя). Все это следствие «мифа о преступности» мигрантов. Эксперты уверены, что реальная ситуация очень далека от того, какой ее хотят представить.

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По словам эксперта по работе с этническими меньшинствами и трудовыми мигрантами благотворительного фонда «ПСП-фонд» Андрея Якимова,

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миф о преступности мигрантов можно легко разрушить с помощью статистики Генпрокуратуры РФ (ведомство собирает всю информацию по преступности в стране и регионах).

По этим данным в 2020 году всего было совершенно 2 044 221 преступление. Из них иностранцами и лицами без гражданства (эта категория как раз включает в себя внешних трудовых мигрантов) всего лишь 34 400 преступлений, что составляет менее 1,7% от всего числа. При этом в 2020 году на территории РФ иностранцев было около 9,3 млн человек, что составляет примерно 6% от всего российского населения.

— Грубо говоря, 98,3% преступлений в РФ совершают российские граждане. В разных регионах ситуация будет различаться. В той же Москве процент мигрантской преступности будет несколько выше, потому что число трудовых мигрантов здесь намного больше, чем в других городах России. Но даже в столице уровень преступности со стороны иностранных жителей и лиц без гражданства составляет 4,5%. Я сомневаюсь, что у людей, которые говорят про 75% мигрантских преступлений, есть более полная выборка, чем у Генпрокуратуры, — объясняет Якимов.

По данным Генпрокуратуры, в Нижегородской области, где житель Узбекистана убил семью Малаховых, в 2020 году было совершено 42 337 преступлений, из них иностранными гражданами и лицами без гражданства — 421 преступление. Строго говоря, меньше процента.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

При этом ситуация несильно меняется, если рассматривать осужденных по отдельным тяжким статьям (подробный разбор можно найти на сайте Судебного департамента Верховного суда). Якимов представляет статистику по обеим частям 105-й статьи УК (убийство).

СТАТИСТИКА П Ч. 1 СТАТЬИ 105 («УБИЙСТВО»)

За 2019 год (когда мигрантов в РФ было в два раза больше, чем в 2020) число осужденных по первой части этой статьи достигает 4891 человек, из них иностранных жителей и лиц без гражданства — 196 человек, то есть примерно 4%. За вторую часть было осуждено 1306 человек. 77 из них не являются россиянами, в общей сложности их приговоры составляют примерно 6% от всех.

— Статистика Судебного департамента Верховного суда показывает, что 96% убийц по первой части 105-й статьи и 94% по второй — это российские граждане. Не стоит также забывать, что иностранных жителей намного проще найти — у них гораздо чаще проверяют документы. В Москве это особенно заметно. Большая часть преступлений, совершаемых трудовыми мигрантами, не относится даже к преступлениям средней тяжести. Зачастую это кража продуктов и одежды из сетевых магазинов (минимальная сумма ущерба для состава кражи в настоящее время составляет 1000 рублей. — Ред.), а также составы, связанные с использованием подложных документов (посредники зачастую оформляют мигрантам фальшивые регистрации и патенты), — отмечает Якимов.

При этом Якимов не отрицает, что случай, произошедший в Нижнем Новгороде, «абсолютно дикий», такого в принципе не должно происходить. По его словам, пострадавшая семья заслуживает сочувствия, а преступник, кем бы он не оказался, должен понести наказание по всей строгости закона. Однако притягивать коллективную ответственность к отдельному, «хоть и дикому» кейсу, Якимов считает недопустимым.

— Тема с преступностью мигрантов, как заезженная пластинка, она всплывает при любом удобном случае, хотя даже представители МВД говорят, что это один из мифов, который сопровождает тему миграции. На протяжении многих лет доля преступлений, совершенных иностранцами в России, не превышает 4%. За 2020 год, по данным МВД, доля преступлений иностранных жителей и лиц без гражданства составила 3,3%, — говорит директор Центра миграционной политики НИУ ВШЭ Ольга Чудиновских.

Как продолжает Чудиновских, даже в Москве, где уровень трудовых мигрантов намного выше, показатель мигрантской преступности остается мизерным. Такие случаи, как убийство в Кудьме с участием мигрантов, подливают масло в огонь в дискуссию о мигрантской преступности. Проблему мигрантофобии, которая, по словам Чудиновских, существует с середины 90-х, эксперт сейчас не считает достаточно критичной.

— У нас мигрантофобия — это уже народный обычай. Иностранцы, которые приезжают работать в Россию, уже знают, что это будет присутствовать в их жизни. Они это принимают как неизбежное неудобство, с которым в принципе можно жить, — резюмирует Чудиновских.

Несмотря на это, за последние десять лет антимигрантские настроения в РФ значительно снизились, как и тяжесть экстремистских выступлений против мигрантов, уверен Якимов.

— В 2011 году ксенофобские настроения были достаточно серьезные, затем в 2014–2015 гг. произошел перелом, и уровень мигрантофобии снизился раза в два, если не больше. С тех пор затухающими волнами идет всплеск и спад мигрантофобских настроений, — рассказывает эксперт.

Дарья Козлова

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