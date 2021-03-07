В Мюнхене осквернили могилу Бандеры – посол

07.03.2021, 19:50, Новости дня

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В Германии осквернили могилу лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Об этом 7 марта в Twitter написал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

“И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом… Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки”, – отметил дипломат.

Мельник призвал немецкую полицию найти и наказать виновных.

І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені *

Огидні покидьки облили її невідомою речовиною

Закликаєм * поліцію знайти і покарати винних *

Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021

Это не первое покушение на могилу Бандеры в Мюнхене. Сотрудничавший с подконтрольными Кремлю телеканалами Russia Today и “Звезда” британец Грэм Филлипс 15 октября 2018 года сорвал с могилы Бандеры флаги Украины и ОУН.

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

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