В Киеве приспустили главный государственный флаг Украины

07.03.2021, 19:50, Новости дня

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В Киеве приспустили главный государственный флаг Украины. Об этом 7 марта сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Вячеслав Непоп, информирует сайт ведомства.

“Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили”, – сказал он.

Непоп отметил, что флаг поднимут после улучшения погодных условий. В связи с тем, что до вечера 8 марта синоптики прогнозируют в столице порывы ветра до 45 км/ч, на привычное место флаг вернется предположительно после 18.00 понедельника, 8 марта.

Крупнейший в Украине государственный флаг имеет высоту флагштока почти 90 метров, размер полотнища – 16 метров на 24 метра. Он был поднят 22 августа 2020 года на Печерских холмах.

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